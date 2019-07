Usa: migranti, Hrw denuncia rischi per richiedenti asilo inviati in Messico (3)

- A tutto il 24 giugno, prosegue l'ong, il governo messicano ha censito il ritorno di 15.079 persone, in gran parte dai paesi del "triangolo nord" (Guatemala, Honduras, El Salvador), sotto il programma "Mpp". Migranti lasciati nelle città frontaliere di Ciudad Juarez, Tijuana e Mexicali, con l'ordine di ripresentarsi "dopo mesi" alle autorità Usa. Un piccolo esercito di migranti che comprende anche 4.780 minori ed almeno 13 donne in gravidanza, oltre a decine di persone che per età, condizioni mediche o altre caratteristiche possono ritenersi "particolarmente vulnerabili". E a seguito dell'accordo migratorio stretto per evitare una nuova guerra commerciale, il Messico stima che potrebbero arrivare a sessantamila le persone rimandate oltre frontiera entro agosto, sottolinea Hrw. (segue) (Mec)