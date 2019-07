Usa: migranti, Hrw denuncia rischi per richiedenti asilo inviati in Messico (9)

- Il titolare della diplomazia messicana ha assicurato che nelle prossime settimane si impegnerà a condividere il Piano con molte altre realtà. "Sono 19 i paesi con cui ci incontreremo nelle prossime settimane, più di uno al giorno. La sfida è che i paesi sviluppati possano partecipare, che l'agenda 2030 divenga realtà, che non si limiti a documenti teorici ma che si compiano azioni", ha detto li ministro promettendo di "bussare alle porte di tutti i paesi che hanno promesso di appoggiare questo piano". Ebrard si è recato a Osaka, in Giappone, per partecipare alla riunione dei capi di stato e di governo del G20, si è recato dal 30 al 2 luglio in Cina e il 5 luglio sarà a Lima per la riunione dell'Alleanza del Pacifico, l'organismo internazionale che comprende anche Perù, Colombia e Cile. Il ministro ha ricordato che a quest'ultimo appuntamento partecipano in qualità di osservatori, 59 paesi. (segue) (Mec)