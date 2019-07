Usa: migranti, Hrw denuncia rischi per richiedenti asilo inviati in Messico (10)

- Per questa iniziativa il ministro degli Esteri Ebrard ha chiesto al segretario generale Antonio Guterres di nominare un rappresentante in grado di coordinare le 14 agenzie Onu che si vorrebbero coinvolte. Da parte sua, aveva detto il sottosegretario con delega all'America latina, Maximiliano Reyes Zuniga, il Messico potrebbe investire i soldi messi a bilancio nel Fondo Yucatan, il programma di cooperazione allo sviluppo per i paesi dell'America centrale: si parla di un capitale iniziale di circa 2 miliardi di pesos, l'equivalente di circa 93 milioni di euro. Il funzionario aveva poi parlato di uno stanziamento dell'Unicef pari a 1,5 miliardi di dollari da investire nel miglioramento delle infrastrutture scolastiche di base nei paesi "triangolo nord" e nelle regioni meridionali del Messico. (Mec)