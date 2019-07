Roma: Cafarotti-Coia, delocalizzazioni ambulanti scontano ritardi Municipio I

- "Le delocalizzazioni dei posteggi ambulanti a rotazione – fortemente voluti da quest'amministrazione per il ripristino di sicurezza stradale e decoro cittadino – scontano ad oggi colpevoli ritardi e grossolane sviste del I Municipio. Necessario quindi fare chiarezza e comunicare dettagli di competenze ed errori, soprattutto a margine di ricostruzioni imprecise e risibili rese alla stampa". Lo affermano, in una nota congiunta, Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, commercio e lavoro di Roma Capitale, e Andrea Coia, presidente commissione Commercio di Roma Capitale. "Su viale Trastevere, i 12 banchi da delocalizzare hanno tardato a spostarsi perché i tecnici del Municipio hanno dimenticato di tracciare i relativi stalli del trasferimento a via Merry del Val. Episodio di curiosa emulazione di colleghi di un altro Municipio che però, più umilmente, ha provveduto a correggere la stessa 'leggerezza' per lo spostamento dei banchi che ostruivano l'accesso al Pronto Soccorso, senza il simpatico storytelling". (segue) (Com)