Roma: Cafarotti-Coia, delocalizzazioni ambulanti scontano ritardi Municipio I (2)

- "Quanto alle sette postazioni di via Ferrari - continua la nota -, le associazioni di categoria, convocate dal dipartimento Sviluppo economico per la scelta dei posteggi, hanno denunciato una loro totale estraneità alla decisione municipale di trasferirli all'interno del mercato di via Speri. Il dipartimento ha quindi dovuto, ancora una volta, supplire alle mancanze del I Municipio, che estromettendo le associazioni dalla 'necessaria convocazione' di fine conferenza servizi, ha ulteriormente rallentato i tempi del complicatissimo processo. A tutto ciò si è aggiunta la mancata partecipazione alla riunione (26 giugno) dell'assessora competente, Tatiana Campioni, che ha dilazionato ancora le tempistiche fino al prossimo sopralluogo del 12 luglio, data in cui, unitamente a personale del dipartimento, della Polizia locale e del Municipio, si effettuerà una ricognizione di verifica sul trasferimento deciso", hanno aggiunto Cafarotti e Coia. (segue) (Com)