Roma: Cafarotti-Coia, delocalizzazioni ambulanti scontano ritardi Municipio I (3)

- "Chiariamo per l'ultima volta i meccanismi di un processo, quello delle delocalizzazioni di postazioni ambulanti incompatibili con sicurezza e decoro – doveroso nei confronti di Roma e dei romani: sono i Municipi a dover indicare stalli alternativi all'esito della conferenza dei servizi, e comunque dopo aver acquisito i pareri della Polizia Locale e aver sentito le Associazioni di categoria. Dopo aver ricevuto gli atti (corretti e completi!), il Dipartimento li verifica e convoca le sigle per la scelta dei posteggi. L'assenza di procedimenti amministrativi corretti, necessaria premessa e ultimo baluardo per la legalità degli stessi, è invalidante per l'esecutività del provvedimento", aggiungono l'assessore e il presidente della commissione. "E' dunque con sgomento che apprendiamo dalla stampa locale le lamentele della presidente Sabrina Alfonsi, e della sua assessora Campioni, circa fantomatici ritardi del Campidoglio e a fronte di un loro operato indefesso e solitario. Ci chiediamo poi che fine abbiano fatto gli spostamenti dei posteggi fissi imposti ai Municipi dal Tavolo del Decoro e non solo. Quei posteggi, cioè, che vanno a confluire nel totale esorbitante di delocalizzazioni mai effettuate e imputate all'Amministrazione di Roma Capitale", conclude la nota. (Com)