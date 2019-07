Malesia: introdotta tassa sullo zucchero per combattere problema obesità

- La Malesia ha introdotto una tassa sullo zucchero per le bevande da ieri con l'obiettivo di abbassare gli alti livelli di obesità del paese. Lo ha reso noto in una dichiarazione la Dogana malese, aggiungendo che importatori autorizzati di bevande zuccherate devono produrre una lettera di impegno e inviare relazioni di laboratorio per assicurare che il contenuto totale di zuccheri delle loro bevande non superi il limite concesso. Produttori di bevande contenenti più zucchero di quanto consentito e importatori che non presenteranno le relazioni saranno obbligati a effettuare il pagamento dei doveri coinvolti. Il viceministro per la Sanità Lee Boon Chye ha detto che spera che la tassa sulle bibite abbia un impatto sul consumo di bevande dolci. "Un alto contenuto di zuccheri contribuisce ai problemi dell'obesità, del diabete e di altre malattie croniche non trasmissibili. La Malesia è in cima alla scala dell'obesità in Asia sudorientale. Vinciamo la medaglia d'oro. Siamo anche in alto nelle classifiche del diabete e dell'ipertensione. Il ministero spera che la gente comprenderà la ragione per cui questa misura è stata introdotta", ha detto Chye. La Malesia è considerata il paese "più grasso" in Asia: il 30 per cento dei cittadini sono sovrappeso e il 17,7 per cento obesi. (Fim)