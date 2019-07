Autostrade: Pd, su concessioni riflessione e non crociate propagandistiche alla Di Maio

- Il deputato e responsabile Infrastrutture del Partito democratico, Roberto Morassut, afferma in una nota che "sulle concessioni autostradali, e non solo, bisogna fare una riflessione. L'Anac alla fine dello scorso anno aveva segnalato i limiti che caratterizzano il sistema dei controlli pubblici sui concessionari nel campo delle infrastrutture, ma anche dell'energia e dell'acqua. Questo è il vero problema ed il Pd intende lavorarci sviluppando ulteriormente il lavoro già avviato ai tempi del governo Gentiloni. Per noi", continua l'esponente dem, "il sistema deve essere misto e l'apporto dei privati alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e delle reti è fondamentale per lo sviluppo del Paese, ma controlli ed obbligazioni debbono funzionare ed essere pubblici e trasparenti. Ed applicati con rigore. Altra cosa è fare crociate propagandistiche, come stanno facendo in questi giorni Di Maio e Toninelli ed esporre lo Stato a contenziosi onerosissimi, mettere a rischio posti di lavoro ed investimenti sulle infrastrutture con rischi per la sicurezza. Se decidi di fare la guerra ai concessionari con la cerbottana", scrive Morassut, "metti a rischio la comunità pubblica che rappresenti. Domani chiederemo in commissione Lavori pubblici che il ministro riferisca al Parlamento sugli esiti del lavoro della commissione ministeriale nominata sulla tragedia di Genova".(Com)