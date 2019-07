Rifiuti Roma: Ranieri (Ama), risolveremo nel tempo più breve possibile situazione ed eviteremo crisi future

- Ama è a lavoro per risolvere, nel tempo più breve possibile, la situazione della raccolta dei rifiuti a Roma. Lo sottolinea il consigliere di amministrazione Ama, Massimo Ranieri, integrando quanto dichiarato questa mattina in commissione trasparenza di Roma Capitale con una nota in cui spiega: “Ama, con i suoi nuovi vertici e le sue maestranze, è impegnata ventre a terra per superare, nel più breve tempo possibile, l'attuale situazione complessa nella raccolta dei rifiuti, derivante dal gap tra il fabbisogno per i materiali indifferenziati prodotti dalla città di Roma ed i conferimenti purtroppo da tempo ridotti agli impianti”. Ranieri aggiunge: “I piani sono due: risolvere la crisi attuale evitando alla città di precipitare nell'emergenza e, subito dopo, lavorare di concerto con tutti gli enti e le istituzioni che regolano e sovrintendono la gestione dei rifiuti per rafforzare e mettere in sicurezza il ciclo dei rifiuti romano, evitando che si riprospettino in futuro nuove situazioni critiche e possibili emergenze".(Com)