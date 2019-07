Lombardia: a Palazzo Pirelli incontro su adulti autistici

- Si è tenuto oggi a Palazzo Pirelli un incontro tra la onlus pavese "Gli amici di Teo – Autismo Oltrepo" e i dirigenti dell'assessorato regionale alla Disabilità, relativo alle criticità che si trovano a dover affrontare gli adulti autistici. A promuovere l'incontro sono stati i consiglieri della Lega Simona Pedrazzi e Roberto Mura, che nei rispettivi territori, la Valtellina e la provincia Pavese, hanno accolto le istanze provenienti da tante famiglie legate dalle medesime problematiche. "L'obiettivo dell'incontro - spiega il consigliere Roberto Mura – è stato quello presentare all'assessorato una raccolta firme, quasi 3000, al fine di sensibilizzare la Regione sulle criticità che si trovano a dover affrontare le persone affette da tale patologia, che spesso sono costrette a vivere in un contesto che non è in grado di comprendere in pieno le loro esigenze. Esistono, infatti, differenti gradi di sofferenza autistica e le forme più gravi generano livelli estremi di sofferenza relazionale per le famiglie, tali da rendere urgenti strategie specifiche di intervento sul piano assistenziale. L'esigenza che più di tutte accomuna le famiglie delle persone autistiche, è proprio quella di poter trovare delle soluzioni di tipo residenziale in grado di accoglierle una volta diventate adulte. Sistemazioni che devono permettere loro di vivere dignitosamente, supportate da personale qualificato, ma che attualmente mancano, non solo nel pavese, ma in tutto il territorio lombardo. Per questo motivo, molte famiglie sono costrette a recarsi in Piemonte, dove invece sono già presenti strutture di questa tipologia". "L'incontro di oggi - conclude Mura - è stato solo un primo passo. Abbiamo intenzione di organizzare al più presto un tavolo che coinvolga contemporaneamente entrambi gli assessorati competenti in materia, cioè quello al Welfare e quello alla Disabilità, affinché si attivino per rivedere i criteri di valutazione dei problemi legati alla disabilità degli adulti autistici e a promuovere l'accreditamento e la contrattualizzazione di centri specifici dedicati".(com)