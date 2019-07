Energia: Azerbaigian, favorevoli a estensione accordo Opec+ sino ad aprile 2020

- L'Azerbaigian ha sostenuto l'estensione dell'accordo Opec+ sul taglio della produzione di petrolio per altri nove mesi. Lo riferisce una nota del ministero dell'Energia di Baku. L'accordo è stato prorogato sino alla fine del primo trimestre del 2020 e le quote di taglio della produzione per i paesi coinvolti resteranno invariate. Il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian, Parviz Shahbazov, ha apprezzato molto l’intesa che ha definito un evento storico. Shahbazov ha anche osservato che la Carta sulla cooperazione, firmata dall'Opec e dai paesi non facenti parte del cartello petrolifero, consentirà di fare tutto il possibile per mantenere l'equilibrio del mercato petrolifero. (Res)