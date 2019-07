Taiwan: attività manifatturiera si contrae per la seconda volta in un mese

- L'attività manifatturiera di Taiwan si è contratta per la seconda volta consecutiva nel mese di giugno. Lo ha reso noto l'Istituto per la ricerca economica Chung-Hua (Cier) secondo l'indice composito dell'attività manifatturiera (Pmi) di Taiwan. Il Pmi di giugno è a 48,1, con lo 0,1 per cento di punti in meno rispetto al mese precedente. Un Pmi oltre i 50 suggerisce un'espansione, mentre sotto i 50 indica una contrazione. Secondo il Cier tra i cinque sottoindici, i livelli dei nuovi ordini, della produzione, dei posti di lavoro e degli inventari continuano a contrarsi e le consegne dei fornitori continuano a diminuire. Tra le sei maggiori industrie manifatturiere, le materie prime di base, i trasporti e le industrie elettriche e dei macchinari hanno subito contrazioni a giugno mentre le industrie alimentari, tessili, di elettronica e di optoelettronica, e le industri chimiche e biotecniche si sono espanse. Per quanto riguarda il settore dei servizi, l'indice non manifatturiero (Nmi) si è abbassato del 2 per cento dal mese precedente, riporta il Cier. Tra i quattro maggiori sottoindici del Nmi, l'attività economica e la produzione, i nuovi ordini e i posti di lavoro continuano ad espandersi mentre le consegne dei fornitori sono diminuite. (Cip)