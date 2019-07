Mafia Capitale: Giro (FI), sono convinto in assoluzione senza rinvio per Gramazio

- "Sono certo anzi sono convinto che ci sarà dopo l'estate, per Luca Gramazio, un giudice a Berlino. Dopo una sentenza di primo grado che lo assolveva dal reato più grave e più infamante di associazione a delinquere di stampo mafioso, seguita in appello da una seconda sentenza che invece confermava questo grave capo di imputazione ribaltando le conclusioni del primo grado; ora siamo in attesa della sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione, e ogni giorno che passa mi convinco sempre di più che ci sarà un'assoluzione di Luca e senza rinvio". Così in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Io ho grande rispetto per l'inchiesta condotta dalla Procura di Roma che ha scoperchiato un sistema diffuso e molecolare di malaffare, malversazione e asservimento delle pubbliche funzioni a un disegno palesemente illecito, ma sostenere che Luca Gramazio sia una persona contigua alla mafia mi sembra immotivato e illogico".(Com)