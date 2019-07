Infrastrutture: Terzi, aggiudicata gara per studio fattibilità nuovo ponte della Becca

- È stata aggiudicata in via definitiva la gara per lo studio di fattibilità del nuovo ponte della Becca, studio di fattibilità finanziato da Regione Lombardia con 800mila euro. Il tema è stato al centro del question time proposto da Giuseppe Villani (Pd) el quale si chiedono aggiornamenti circa le procedure per l’aggiudicazione della gara per la riqualificazione della SP 40 Binaschina, la riqualificazione del Ponte della Becca e la realizzazione di un nuovo ponte. Il cronoprogramma è stato illustrato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi che ha specificato come, per legge, dall’aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione del contratto “debbano decorrere i 35 giorni di stand still”. Per quanto riguarda, invece la SP Binaschina, “proprio ieri, 1° luglio, è stata chiusa la seduta pubblica per l’aggiudicazione definitiva”, ha annunciato l’assessore Terzi. Obbligo di trasparenza, controlli di legalità e altre operazioni previste dalla normativa nazionale rendono non comprimibile l’espletamento delle procedure per l’avvio dei lavori, ha spiegato l’assessore Terzi. (com)