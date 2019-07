Lombardia: De Rosa (M5s), Lega è disastro ambientale, vuole continuare a bruciare rifiuti altre regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega “è un disastro ambientale, vuole continuare a bruciare i rifiuti delle altre regioni. Non sta né in cielo né in terra che in Lombardia l’emergenza ambiente sia affrontata con superficialità e leggerezza senza pari”. Lo afferma Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia dopo che in Consiglio regionale la Maggioranza ha bocciato la mozione del M5S che chiedeva la progressiva dismissione degli inceneritori in Lombardia. “Servono azioni per una situazione d’emergenza – spiega De Rosa - e le soluzioni devono essere drastiche. La capacità d’incenerimento di rifiuti della Lombardia, con 13 inceneritori, è ampiamente sovradimensionata e anno dopo anno la produzione di spazzatura diminuisce grazie alla raccolta differenziata e al comportamento virtuosi dei cittadini”. “È assurdo”, aggiunge De Rosa, “che sia stata bocciata una mozione che chiedeva la transizione verso l’economia circolare, il consolidamento della gestione di prossimità dei rifiuti e lo sviluppo di soluzioni innovative di recupero. Non è possibile respingere un atto che chiede azioni sacrosante e non rimandabili oltre. La Lombardia ha bisogno della dismissione progressiva degli impianti, a partire da quelli più vecchi e inquinanti. La Lombardia non respira e la Lega, insieme al centrodestra, sono corresponsabili di una gestione dei rifiuti non responsabile”. (Com)