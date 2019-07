Bollo auto: Regione valuta premio per chi ha sempre pagato

- Valutare forme di premialità sulla tassa automobilistica per coloro che sono in regola con i pagamenti dalla prima immatricolazione. La richiesta è stata sollevata da un question time dei Civici lombardi europeisti (primo firmatario Niccolò Carretta) a fronte dello sconto del 30 per cento, recentemente introdotto da Regione Lombardia, sull’ingiunzione per il mancato pagamento. L’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, ha spiegato che “non adempiere al decreto, che tramite la pace fiscale, concede uno sconto a favore di chi ha ricevuto un’ingiunzione per il mancato pagamento avrebbe creato una disparità di trattamento tra cittadini residenti in Regioni diverse”. L’assessore ha dunque confermato la piena disponibilità ad aprire un confronto con la Commissione, per introdurre agevolazioni per i cittadini virtuosi “perché - ha detto - lo spirito è quello di premiare i cittadini puntuali nei pagamenti, senza creare però differenze di trattamento da Regione a Regione”. (Com)