Tunisia: parlamento formerà commissione d’inchiesta sul “sospetto colpo di Stato”

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Mohamed Ennacuer, ha invitato oggi il parlamento a riunirsi al più presto per creare una commissione d'inchiesta sul “sospetto colpo di Stato” che sarebbe stato tentato a seguito deli eventi di giovedì 27 giugno. L’organismo sarà rappresentato dai deputati provenienti da tutti i blocchi parlamentari, conformemente a un accordo preliminare tra i deputati e il presidente del parlamento. In Tunisia si è acceso un dibattito per le accuse di tentato golpe non solo contro il 92enne presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ma anche contro il capo dell’Arp. Un articolo del quotidiano di proprietà saudita “Ashraq al Awsat” a firma del giornalista Kamel bin Younes ricostruisce le drammatiche ore seguite all'improvviso annuncio del trasferimento del presidente Essebsi all'ospedale militare giovedì 27 giugno. “I leader dei partiti di governo e di opposizione, ma anche i sindacalisti, si sono scambiati accuse nel tentativo di sfruttare politicamente la malattia del presidente”, si legge nell’articolo. (segue) (Tut)