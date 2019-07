Tunisia: parlamento formerà commissione d’inchiesta sul “sospetto colpo di Stato” (2)

- Il deputato Rym Mahjoub del partito Afek Tounes ha accusato i partiti di governo di voler spingere il paese verso un "vuoto politico e costituzionale". Il leader del partito islamico moderato Ennahda, Rached Ghannouchi, ha accusato in una lunga intervista televisiva i “partiti politici” (senza tuttavia nominare quali) di essere coinvolti in un "piano per liberarsi del presidente". Secondo l’autore dell’articolo, anche il titolare del parlamento Ennaceur - che potrebbe ricevere l’incarico di Palazzo Cartagine in caso di vacanza definitiva - sarebbe malato e questo avrebbe scatenato una corsa alla successione. Gli esponenti della sinistra hanno accusato Ennahda e la Fratellanza musulmana di voler tentare un "golpe senza sangue" nel tentativo di sostituire Ennaceur, 85 anni, con il primo vicepresidente dell’assemblea, Abdelfattah Mourou: quest’ultimo, infatti, potrebbe essere nominato capo dello Stato se riuscisse a scavalcare Ennaceur - esponente del partito del fronte laico Nidaa Tounes - in sostituzione di Essebsi, qualora i medici o la presidenza dichiarassero la “vacanza definitiva” per la malattia del presidente e l'incapacità di svolgere tutti i suoi compiti. (segue) (Tut)