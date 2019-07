Tunisia: parlamento formerà commissione d’inchiesta sul “sospetto colpo di Stato” (3)

- Un tale scenario, ricorda “Ashraq al Awsat”, ricorda il modus operandi utilizzato dal primo ministro Zine El Abidine Ben Ali nel novembre 1987 per estromettere il presidente Habib Bourguiba. Tuttavia, lo stesso Mourou ha reagito a queste accuse spiegando di essere stato tra i primi a telefonare ad Ennaceur, a lungo assente dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo a causa di una malattia; il vicepresidente ha rivelato inoltre di aver consigliato allo “speaker” del parlamento di incontrare i capi dei blocchi parlamentari e di pubblicare un’immagine per smentire le voci di presunta incompetenza. Da parte sua, il capo del blocco parlamentare di Nidaa Tounes, Soufien Toubal, si è assunto il merito di aver sventato un "tentativo di colpo di Stato in parlamento" da parte gli islamisti. Sempre secondo “Ashraq al Awsat”, le reciproche accuse di coinvolgimento nel presunto golpe sono aumentate dopo che eminenti personalità politiche e dei media hanno preso parte alla diffusione delle voci incontrollate sulla morte del presidente Essebsi giovedì scorso, dopo il ricovero in ospedale. Alcuni di loro - tra cui la figlia del leader di Ennahda - si sono scusati per aver diffuso la “fake news” sui social media. Il presidente della Repubblica tunisina è stato dimesso ieri, primo luglio, dall’ospedale militare di Tunisi ed è tornato a casa: i dettagli sul malore, tuttavia, non sono stati rivelati. (Tut)