Kosovo: Mustafa (Ldk), governo si dimetta data incostituzionalità legge su dialogo con Serbia

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, ha commentato oggi su Facebook la recente sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito la non conformità della nuova legge sul dialogo con la Serbia con le disposizioni dettate dalla Costituzione, chiedendo le dimissioni del governo. È quanto si apprende dai media kosovari. “La squadra negoziale portava avanti attività incostituzionali già da prima che la legge entrasse in vigore: il primo ministro ha violato le norme dettate dalla Costituzione delegando le sue responsabilità nel quadro del dialogo con la Serbia e il governo ha fatto lo stesso approvando una bozza di legge incostituzionale sponsorizzata dai socialdemocratici”, si legge nel messaggio, in cui Mustafa richiede espressamente le dimissioni dell’esecutivo dal momento che “non possiamo permettere che il Kosovo venga governato da persone che non rispettano la Costituzione”.(Kop)