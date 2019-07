Serbia: ambasciatore russo a Belgrado, Mosca chiederà punizione responsabili per caso Krasnoshchekov (3)

- Il capo della missione della Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, ha dichiarato che con l'arresto dell'impiegato Unmik le autorità kosovare hanno violato una serie di regole interne. L'immunità dello staff Unmik, ha osservato Tanin, non è stata rispettata, le proprietà Onu sono state poste sotto sequestro e ispezionate contro ogni legge internazionale e l'immunità prevista. Le autorità kosovare, ha infine detto Tanin, hanno presentato delle informazioni che non corrispondevano alla realtà e alla fine hanno dichiarato un impiegato Unmik "persona non grata". La dottrina della "Persona non grata", ha concluso Tanin, non è applicabile per lo staff Unmik. (Seb)