Usa-Kosovo: Pompeo apprezza decisione Pristina di definire Hezbollah organizzazione terroristica

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha salutato con favore la posizione del Kosovo di riconoscere il movimento sciita libanese Hezbollah, come “organizzazione terroristica”. "Gli Stati Uniti si compiacciono della designazione di Hezbollah da parte del Kosovo come organizzazione terroristica. Con il sostegno dell'Iran, Hezbollah continua a cospirare attacchi in Europa e in tutto il mondo. Chiediamo agli altri di unirsi al Kosovo e fermare questo gruppo terrorista dal finanziare le sue sanguinose operazioni", ha scritto Pompeo sul suo profilo Twitter. (Was)