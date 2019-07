Venezuela: morte capitano Acosta, Procura incrimina due militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acosta è stato arrestato il 21 giugno insieme ad altre dodici persone che secondo le accuse avrebbero pianificato un tentativo di “colpo di stato” militare guidato dal presidente dell'Assemblea nazionale, l'oppositore Juan Guaidó. Secondo quanto riferito da alcuni media locali, il militare sarebbe stato visto l’ultima volta venerdì 28 giugno in tribunale, dove è giunto su una sedia a rotelle, con segni di lesioni e difficoltà a parlare. Nelle ore successive, mentre montava la polemica, il presidente Nicolas Maduro raccomandava l'apertura di un fascicolo, e William Saab dava conto del via a una indagine "esaustiva e scientifica", promettendo un lavoro "obiettivo, indipendente e imparziale, nel pieno rispetto dello stato di diritto che vige in Venezuela". (segue) (Brb)