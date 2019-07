Venezuela: morte capitano Acosta, Procura incrimina due militari (4)

- Poco prima era stata l'Unione Europea a chiedere alle autorità venezuelane una inchiesta "completa e indipendente" per chiarire la vicenda del militare. Un caso, si legge nella nota diffusa domenica sera dal Servizio per l'azione esterna dell'Ue, che mette di nuovo in evidenza "la natura arbitraria del sistema giudiziario nel paese e la mancanza di garanzie e diritti per chi si trova sotto arresto". La morte di Rafael Acosta, accusato di aver preso parte a un tentativo di colpo di stato contro il governo di Nicolas Maduro, "non può passare inosservata e senza sanzione. È necessaria una indagine competa e indipendente per fare in modo che i responsabili ne rendano conto", si legge nel comunicato. (segue) (Brb)