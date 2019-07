Regione Lazio: Zingaretti, con piano green passo in avanti verso modello sostenibile

- Una memoria di giunta approvata in Regione Lazio detta le linee guida per il proseguimento di una "rivoluzione green" nel territorio regionale. "Oggi c'è un passo in avanti molto importante verso l'idea di un modello di sostenibilità di una grande Regione come il Lazio con tre grandi scelte", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presentando, presso la sede della giunta regionale "Lazio Green". "Parte la gara per realizzare, dove c'erano degli inceneritori, uno fra i più grandi impianti per il riuso e il riciclo di materiali, 500 mila tonnellate l'anno, per chiudere il ciclo dei rifiuti dentro un'idea di economia circolare. - ha spiegato il governatore - Inoltre, abbiamo iniziato una nuova stagione di bandì pubblici per la ristorazione in tutti gli ospedali del Lazio, per abolire la plastica nella distribuzione dei pasti. Questo comporterà, a regime, 27 milioni di piatti di plastica in meno nella ristorazione ospedaliera. Subito dopo, partirà anche nella ristorazione dentro le università. Terzo pilastro, inizia la stagione dell'asfalto green: abbiamo iniziato sulla Nettunense, ma poi abbiamo progetti per avere circa 6 milioni di mq di nuovo asfalto totalmente realizzato con materiale ecocompatibile. Quindi, - ha osservato Zingaretti - è un processo che va avanti con dei segnali molto forti per fare della nostra Regione una delle più green del Paese. Questo - ha concluso - è il modo di cambiare: creare lavoro e riaccendere i motori di uno sviluppo possibile in Italia".(xcol2)