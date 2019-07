Speciale difesa: Algeria, arrestato presunto terrorista al confine con la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Algeria hanno arrestato nel dipartimento di Tebessa, non lontano da uno dei due valichi di frontiera con la Tunisia, un presunto terrorista identificato come “A. Faouzi”. Lo riferisce il ministero della Difesa in un comunicato diramato ieri, primo luglio. L’uomo, secondo lo stesso comunicato, si era unito ai gruppi terroristici nel 2017. Diverse formazioni armate di matrice jihadista, legate in particolare ad al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), sono attive nelle regioni al confine tra Algeria e Tunisia, trovando spesso rifugio sul Monte Chaambi. (Ala)