Speciale difesa: Azerbaigian, ministro Hasanov a Minsk per Giornata indipendenza

- Il ministro della Difesa dell’Azerbaigian, Zakir Hasanov, partirà oggi alla volta della Bielorussia, su invito dell’omologo di Minsk, Andrei Ravkov. Lo si apprende grazie a una nota diffusa ieri dal dicastero di Baku. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Trend”, la delegazione azerbaigiana prenderà parte alle celebrazioni che avranno luogo in Bielorussia in occasione della Giornata dell’indipendenza, anniversario della liberazione del paese dal regime nazista. Hasanov, riferisce la stampa del paese caucasico, ha in programma una serie di incontri istituzionali con i vertici politici e militari della Bielorussia. Secondo quanto riportato da “Trend”, inoltre, alcuni soldati azerbaigiani prenderanno parte alla parata militare organizzata a Minsk per la giornata di domani, in occasione della Giornata dell’indipendenza. (Res)