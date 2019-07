Speciale difesa: “Bloomberg”, Turchia potrebbe acquistare jet da combattimento russi se Usa non forniranno F-35

- La Turchia potrebbe considerare la possibilità di acquistare jet da combattimento dalla Russia se Washington si rifiuterà di consegnare ad Ankara gli F-35. Lo ha scritto ieri, 1 luglio, “Bloomberg” citando funzionari turchi. Gli Stati Uniti hanno minacciato di rimuovere la Turchia dal programma F-35 dopo che Ankara si è rifiutata di stracciare un accordo con la Russia per acquistare i suoi sistemi missilistici S-400. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito il 29 giugno, durante un briefing al vertice del G20 a Osaka, in Giappone, che Ankara non farà alcun passo indietro sull'accordo S-400 con la Russia e che, visto che il suo paese ha pagato per gli F-35, si aspetta che questi vengano consegnati. Sempre secondo “Bloomberg”, Ankara si starebbe preparando al peggio rifornendosi di pezzi di ricambio cruciali per le armi di fabbricazione statunitense nel caso in cui il Congresso la sanzionasse per l'acquisto di missili russi. I funzionari turchi sostengono che i preparativi sono stati fatti in previsione di possibili embarghi statunitensi visto che gli Usa hanno minacciato sanzioni contro la Turchia dal 2018, dopo che il presidente turco Erdogan ha deciso di acquistare il sistema di difesa missilistica russo S-400. Le prime batterie del sistema S-400 arriveranno in Turchia a luglio, ha detto Erdogan. (Was)