Speciale difesa: Venezuela, morte capitano Acosta, Onu chiede inchiesta "indipendente e trasparente"

- Le Nazioni Unite hanno chiesto un’inchiesta indipendente e trasparente sulla morte del militare Rafael Acosta, occorsa mentre si trovava sotto la custodia delle forze di sicurezza venezuelane, con apparenti segni di tortura. “Chiedo alle autorità di condurre un’indagine approfondita – inclusa un’autopsia che rispetti gli standard internazionali – che sia indipendente e trasparente. E’ essenziale non solo per fare luce su quanto gli è accaduto, ma anche per portare davanti alla giustizia i responsabili della sua morte”, ha detto ieri l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. La moglie di Rafael Acosta, Waleswka Perez, aveva chiesto all’Onu di aprire un’inchiesta sulla morte del marito. “Chiedo il supporto internazionale per un’inchiesta indipendente da parte delle Nazioni Unite per determinare la causa della morte del padre dei miei figli", ha scritto la donna su Twitter. (Brb)