Camera: giovedì 4 luglio Relazione annuale Arera

- Giovedì 4 luglio, alle ore 11, presso la sala della Regina di palazzo Montecitorio viene presentata la Relazione annuale Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Illustra Stefano Besseghini, presidente Arera. Partecipa la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)