Rifiuti Roma: Giro (FI), Raggi cacci Ad Ama Longoni per incompetenza

- Per il senatore di Forza Italia Francesco Giro il nuovo amministratore delegato di Ama dovrebbe essere licenziato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. "Le incredibili, e un po' strafottenti, dichiarazioni del nuovo Ad Longoni di Ama in commissione trasparenza del Comune di Roma - dichiara Giro in una nota - meriterebbero dalla sindaca un immediato licenziamento. Zero proposte, zero soluzioni solo l'ennesima esportazione di rifiuti in Bulgaria e i romani pagano la tariffa-rifiuti più alta d'Europa. Ma la sindaca ha licenziato il precedente Ad Bagnacani 'per disservizi e mancato raggiungimento degli obiettivi'. E oggi cosa è cambiato? Nulla. Anzi siamo al disastro assoluto. Raggi cacci via questi incompetenti subito".(Com)