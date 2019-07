M5s Lecce: espulsione Giannone non ci meraviglia, ha destabilizzato Movimento

- Il Movimento cinque stelle di Lecce scrive, su Facebook, che "in tanti ci chiedono se l’espulsione di Veronica Giannone ci abbia meravigliato in qualche modo. La risposta è no, l’espulsione non ci meraviglia affatto. Ci ha stupito piuttosto (e ferito) la trasformazione in questi mesi di un’attivista che, entrata in Parlamento, ha progressivamente ridotto, fino ad azzerarla completamente, la sua partecipazione alle nostre attività locali perfino in campagna elettorale, contribuendo anche a destabilizzare la situazione sia internamente che esternamente al Movimento in alcuni momenti difficili affrontati nell’ultimo anno dal M5s. Non è semplice", continua il post, "essere un portavoce dei cittadini nelle istituzioni, molto più facile diventare un'onorevole che cerca il consenso attraverso il dissenso. La strada del cambiamento è difficile e richiede forza e costanza, crediamo che non sia di nessun aiuto l’atteggiamento di rottura che l'onorevole Giannone ha assunto spesso, serve impegno e dedizione per il compito che il paese ha affidato al M5s. Abbiamo poche e semplici regole e ci aspettiamo che i nostri portavoce le rispettino in virtù del mandato che è stato conferito loro, è un patto fiduciario stretto tra portavoce, attivisti ed elettori, patto che deve essere rispettato fino in fondo. Buon lavoro a tutti noi", conclude il post, "e a tutti coloro che credono nell’importanza del cambiamento". Ieri, un post pubblicato sul blog delle Stelle ha annunciato l'espulsione dal gruppo parlamentare pentastellato della Camera di Giannone e della collega Gloria Vizzini. Una decisione presa, spiegava il post, "a seguito delle segnalazioni delle ripetute violazioni dello Statuto e del codice etico M5s", con riferimento a "gravissime assenze e votazioni difformi". (Rin)