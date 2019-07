Ue: Timmermans rinuncia a suo seggio in Parlamento

- Il candidato alla presidenza della Commissione europea per il partito socialista europeo, Frans Timmermans, eletto al Parlamento europeo per il Partij van de Arbeid (Partito del lavoro), che confluisce nel gruppo dell'Alleanza dei socialisti e democratici, ha rinunciato al suo seggio all'Eurocamera. Come si apprende dall'ufficio di presidenza del Parlamento Ue, Timmermans ha rinunciato al suo seggio con una lettera inviata al presidente Antonio Tajani. (Beb)