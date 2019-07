Romania: ministro Giustizia auspica a breve fine Meccanismo di cooperazione e verifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Romania, Ana Birchall, ha incontrato oggi a Bucarest una delegazione della Commissione europea in occasione della sua prima missione nel paese quest'anno per valutare i progressi del paese con la riforma giudiziaria e la lotta alla corruzione nell'ambito del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). Lo riferisce il ministero della Giustizia di Bucarest con un comunicato. La missione di valutazione continua sui colloqui tecnici informali svolti questa primavera a Bruxelles. Nel corso dell'incontro, Birchall ha presentato i progressi della Romania nell'ambito del e ha ribadito la determinazione dei funzionari rumeni a proseguire l'analisi tecnica di ciascun punto della relazione sullo stato di avanzamento dell’Mcv al fine di revocare il meccanismo. "Abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti della Commissione europea per discutere di Mcv e vorrei dirvi che questo è stato un incontro molto buono. Abbiamo ripreso il dialogo (...) seguendo le linee di professionalità, responsabilità e trasparenza; la Romania è e sarà profondamente attaccata ai valori europei e allo stato di diritto, nonché alla difesa dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini romeni ed europei”, ha affermato Birchall. (segue) (Rob)