Romania: ministro Giustizia auspica a breve fine Meccanismo di cooperazione e verifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro romeno, “tutte le opinioni di tutte le organizzazioni che contribuiscono a questo rapporto sono raccolte, per così dire, è stata una riunione buona e normale, e sono felice di aver ripreso questo dialogo sulla base della trasparenza e della fiducia”. “Dopotutto – ha aggiunto - l'obiettivo principale della Romania è quello di far revocare il Mcv e si spera che questo obiettivo venga raggiunto al più presto, tutto dipende da noi". La missione del Mcv in corso fa parte del quadro generale di valutazione del meccanismo e comporta una serie di riunioni tecniche con i rappresentanti degli organismi coinvolti nel conseguimento degli obiettivi. (Rob)