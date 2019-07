Speciale difesa: Usa, Trump annuncia la presenza di carri armati alle celebrazioni del 4 luglio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che alcuni carri armati sfileranno in occasione dell'evento "Salute to America" del 4 luglio sul National Mall di Washington, DC. Il presidente da tempo chiedeva una celebrazione del Giorno dell'Indipendenza più maestosa, e per questo aveva chiesto di far sfilare carri armati o altri veicoli militari corazzati vicino o nello spazio verde situato nel centro della città. "Devi stare molto attento con i carri armati perché le strade hanno la tendenza a non gradire il passaggio di mezzi pesanti, quindi dobbiamo metterli in alcune aree ma abbiamo i nuovissimi carri armati Abrams”, ha detto il presidente ai giornalisti. "E abbiamo delle attrezzature incredibili, equipaggiamento militare in mostra - nuovo di zecca e ne siamo molto orgogliosi (...)". Il dipartimento dell'Interno ha annunciato la scorsa settimana che la pattuglia aerea acrobatica della Marina militare statunitense insieme a uno dei Boeing della flotta dell'Air Force One sfileranno su Washington, insieme ad uno dei più lunghi e spettacolari giochi pirotecnici nella storia della celebrazione del giorno dell'Indipendenza. Secondo il “Washington Post”, Trump ha "dimostrato un insolito livello di interesse" nell'evento di del 4 luglio, ricevendo regolari comunicazioni al riguardo dal segretario dell'Interno David Bernhardt. Il presidente ha suggerito quasi ogni aspetto delle celebrazioni e il suo coinvolgimento ha suscitato alcune critiche da parte dei membri del Congresso democratici e dell'amministrazione locale che hanno accusato Trump di politicizzare la festa del 4 luglio. (Res)