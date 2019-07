Speciale difesa: Iran, Onu conferma superamento limite scorte uranio arricchito

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'organismo di controllo sul nucleare delle Nazioni Unite, ha confermato ieri, 1° luglio, che l'Iran ha superato il limite di 300 chilogrammi di uranio arricchito al 3,67 per cento previsto dall’accordo sul nucleare sottoscritto a Vienna nel luglio 2015. Lo ha affermato il portavoce dell'Aiea, Fredrik Dahl. La decisione di Teheran di violare i limiti dell'accordo è un tentativo di spingere i firmatari europei a mantenere i propri impegni dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’intesa, sottoscritta nel maggio 2018. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha detto che la decisione di Tehran di aumentare l'arricchimento dell'uranio è "reversibile", ma ha avvertito che Teheran potrebbe aumentare ulteriormente il livello di arricchimento a partire dall’8 luglio, a meno che i restanti firmatari dell’accordo – Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – aiutino l’Iran ad eludere le sanzioni statunitensi, in particolare quelle che ostacolano le esportazioni petrolifere. Gli ispettori dell'Osservatorio nucleare delle Nazioni Unite stanno verificando se l'Iran abbia accumulato più uranio arricchito di quanto consentito dall'accordo sul nucleare. "Siamo a conoscenza dei rapporti dei media relativi alle scorte dell'Iran di uranio a basso arricchimento: i nostri ispettori sono sul campo e riferiranno al quartier generale non appena le scorte di uranio arricchito saranno verificate", aveva dichiarato Dahl. (Res)