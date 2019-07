Speciale difesa: Arabia Saudita, principe ereditario, non cerchiamo e non vogliamo guerra con Iran

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha assicurato ai leader del G20 che il Regno non cerca e non vuole una guerra con l'Iran. Lo ha fatto sapere il ministro di Stato saudita Adel al Jubeir, aggiungendo che l'erede al trono ha sottolineato la necessità di non permettere a Teheran di continuare la sua politica aggressiva nella regione. (Res)