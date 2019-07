Speciale difesa: Libia, presidente parlamento chiede risposta internazionale contro “intervento turco”

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguila Saleh, ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Unione africana a "prendere le misure necessarie" contro "l'ingerenza turca in Libia". In una lettera inviata ieri, ampiamente ripresa dai media libici, il capo del parlamento libico che sostiene il genere Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli, ha denunciato “il palese intervento turco in Libia” in “violazione” delle convenzioni e dei trattati internazionali. "Chiediamo la formazione di una commissione d'inchiesta internazionale su questa inaccettabile interferenza", ha aggiunto il politico libico. Saleh ha sottolineato che la Camera dei rappresentanti "rifiuta l'intervento turco e il sostegno che fornisce alle milizie armate, ai terroristi e ai fuorilegge contro l'Esercito nazionale libico". (Res)