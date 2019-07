Rifiuti Roma: Longoni (Ama), bilancio 2017 approvato entro agosto. Non so quale sarà il risultato

- "Il bilancio 2017 che abbiamo trovato non approvato lo abbiamo preso in carico e richiede diverse migliori valutazioni. Domani c'è seduta Cda che adotterà la delibera obbligatoria per dare atto che non c'è la possibilità di adottare il bilancio 2018 non essendoci quello del 2017. Contiamo entro agosto di approvare il consuntivo 2017: dieci giorni per redigerlo più i tempi legali per i parere degli organi di controllo. Sarebbe già un risultato importante. Per ovvietà di principio contabile quello del 2018 non può essere predisposto mancando la certezza dei saldi dell'anno precedente. Approvato quello del 2017 sarà facile approvarlo". Così l'ad di Ama Paolo Longoni durante la seduta di questa mattina della commissione capitolina Trasparenza dedicata all'emergenza rifiuti in città. (segue) (xcol4)