Rifiuti Roma: Longoni (Ama), bilancio 2017 approvato entro agosto. Non so quale sarà il risultato (2)

- Quali sono le partite che devono essere riviste? Longoni ha spiegato: "Stiamo cercando di fare migliori valutazione dei crediti iscritti in bilancio per Tari. Abbiamo necessità di fare raccordo per i crediti nei confronti con il comune annualità 2014 c'è una mancata conciliazione molto importante, quel credito vale poco più di 104 milione. C'è poi una perdita di valore relativa al fondo sviluppo, rispetto al centro carni. C'è un esperto indipendente che sta valutando il nuovo valore del compendio immobiliare. Ci sono poi alcuni contenziosi civili il cui rischio deve essere incorporato. Ancora, ci sono i crediti per i servizi cimiteriali di cui tanto si è detto, ma se fosse solo quello il bilancio ve lo avrei portato oggi. C'è anche in corso la due diligence di accertamento contabile sulla congruità dei crediti vantati da Ama della quale in questi giorni attendiamo la consegna del referto". E sul risultato di esercizio o una eventuale perdita Longoni è stato sibillino: "Ama ha un patrimonio netto di 280 milioni di euro e quindi può assorbire perdite fino a 280 milioni più i 120mila euro di capitale sociale minimo di un Spa. Non so quale sarà il risultato del 2017, ma non c'è da temere. Mentre nel 2018 ci sarà da rilevare la perdita del Tmb Salario". (xcol4)