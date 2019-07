Rifiuti Roma: Fd'I, fallimento Raggi, serve commissario con poteri speciali e intervento esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passi la mano la sindaca sulla gestione dei rifiuti per evidente incapacità: cassonetti strapieni, raccolta non ritirata per settimane, spazzatura sulla sede stradale con contorno di topi, vermi, emergenza sanitaria alle porte, come denunciato dall'Ordine dei medici. Una cartolina di Roma che certifica il definitivo e totale fallimento della giunta Raggi, particolarmente grave nella gestione ordinaria dei rifiuti". E' quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fd'I, Lavinia Mennuni consigliere comunale, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni consigliere comunale e Rachele Mussolini della lista 'Con Giorgia'. "Per evitare maggiori disastri alla città e di fronte ad una situazione ormai di non ritorno, sono necessari provvedimenti eccezionali. Non possiamo restare a guardare la capitale d'Italia che affonda sotto i rifiuti. Fratelli d'Italia chiede il commissariamento della Raggi nel settore rifiuti, l'intervento dell'esercito, la nomina immediata di un commissario straordinario con poteri speciali e totali per gestire l'emergenza rifiuti, che faccia quello che né la sindaca né il presidente della regione Lazio Zingaretti sono stati capaci di fare in questi anni: potenziare la raccolta, trovare discariche e siti di smaltimento, chiudere il ciclo dei rifiuti".(Com)