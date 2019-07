Cile: sciopero docente, sindacato non accetta proposte governo e prosegue protesta

- I docenti liceali del Cile non hanno accettato le proposte fatte dal ministero dell'Educazione e hanno votato lunedì a grande maggioranza per proseguire a oltranza uno sciopero che è entrato già nella quinta settimana e che tiene fuori dalle aule a oltre 500 mila studenti. "I professori hanno manifestato la loro insoddisfazione per l'assenza di risposte sulle richieste principali", ha dichiarato alla stampa il segretario del sindacato docente, Mario Aguilar. Al centro del negoziato con il governo le richieste di un buono extra per gli insegnanti di sostegno, il ritiro della proposta di riforma del piano di studi presentata dal governo di Sebastian Pinera e il pagamento di quello che viene denominato il "debito storico" con i docenti. Un punto, quest'ultimo, che fa riferimento a una grave perdita in termini di salario maturata dai docenti rispetto al resto degli impiegati dell'amministrazione pubblica quando nel 1981 venne decretato il passaggio della gestione dell'educazione ai singoli municipi. (segue) (Abu)