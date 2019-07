Cile: sciopero docente, sindacato non accetta proposte governo e prosegue protesta (2)

- "Dispiace per la decisione presa dai professori", ha dichiarato da parte sua il ministro dell'Educazione, Marcela Cubillos, in un messaggio su Twitter. "Hanno tutto il diritto di avanzare le loro richieste ma senza distruggere l'educazione pubblica né il futuro dei ragazzi più vulnerabili che hanno privato dell'istruzione per più di quattro settimane", ha aggiunto. Domenica scorsa il ministro aveva minacciato i docenti in sciopero di decurtare dal loro stipendio le ore di sciopero. "Le lezioni che non si faranno non verranno pagate", aveva detto. Secondo un sondaggio effettuato dall'istituto Cadem il 69 per cento degli intervistati appoggia il reclamo dei docenti. Il punto più alto del conflitto con il corpo docente si era registrato lo scorso 21 giugno quando circa 10 mila professori avevano manifestato nel centro della capitale. La manifestazione si era conclusa con 30 arresti e diversi membri delle forze dell'ordine finiti in infermeria. (Abu)