Ue: si apre plenaria Parlamento, deputati pro-Brexit voltano spalle durante inno europeo

- Gli eurodeputati del partito della Brexit voltano le spalle durante l'esecuzione dell'Inno europeo in apertura della prima plenaria del Parlamento europeo dopo le elezioni di maggio. "A norma dell'atto del 20 settembre 1976 relativo alle elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nonché dell'articolo 154 paragrafo 2 del regolamento del Parlamento, dichiaro aperta la prima seduta del Parlamento europeo dopo le elezioni europee. Ascolteremo ora l'inno europeo. Vi prego di alzarvi in piedi", ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il leader del partito della Brexit, Nigel Farage, e gli altri eurodeputati del suo partito sono rimasti seduti all'inizio. A quel punto Tajani ha sottolineato che "alzarsi in piedi è una questione di rispetto, non significa condividere l'Unione europea, anche quando si ascolta l'inno di un altro paese ci si alza in piedi". Gli eurodeputati che erano rimasti seduti si sono quindi alzati in piedi, ma hanno voltato le spalle all'aula e all'inno. (Beb)