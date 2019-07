Italia-Russia: ambasciatore Razov, clima politico in Italia mutevole

- Il clima politico in Italia è segnato dall'incertezza, ma i partiti attualmente al governo non possono definirsi anti-sistemici. Lo ha dichiarato Sergej Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia. "L'umore dell'elettorato in Italia è molto fluido e mutevole. Un anno dopo le elezioni parlamentari in Italia, il numero di voti espressi nelle europee per il Movimento 5 stelle è diminuito dal 32 al 18 per cento, e per la Lega, al contrario, aumentato dal 17 al 34 per cento: un cambiamento così netto negli equilibri di potere all'interno della coalizione di governo rappresenta un elemento importante dell'attuale situazione politica nel paese", ha dichiarato Razov, il quale precisa di non concordare con la definizione di "antisistemici" data ai partiti della coalizione di governo. (segue) (Rum)