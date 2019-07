Rifiuti Roma: Longoni (Ama), nuovo piano industriale in autunno. Quello di Bagnacani power point pieno di favole

- "Esiste un piano industriale di Ama (le linee guida strategiche di piano dell'ex ad Bagnacani ndr) che non ci soddisfa. Riteniamo che sia da migliorare e riformulare. È necessario farlo. In quel documento si dice che la raccolta differenziata in questo momento è al 61 per cento ma come è evidente è un obiettivo non raggiunto. Non possiamo presentare le favole, quello che si voleva fare e non si è riuscito, ma la realtà. Quel documento oggi non può essere ritenuto valido, non c'è la fattibilità tecnico industriale". Così l'ad di Ama Paolo Longoni durante la seduta della commissione capitolina Trasparenza di questa mattina dove sono stati ascoltati i neo vertici della municipalizzata romana dei rifiuti. Per rispondere al consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina poi Longoni ha cercato di dare dei tempi per la presentazione del documento. "Contiamo di presentarlo non prima di inizio autunno, ma deve essere un piano industriale, non una presentazione power point".(xcol4)