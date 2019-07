Rifiuti Roma: Zingaretti, accordi extra Regione li deve fare Ama

- Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di Roma gli accordi per l’invio degli stessi fuori dalla Regione Lazio devono essere sottoscritti da Ama. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della giunta regionale. "Il problema si pone perché la Regione Abruzzo ha confermato che dal 31 luglio si conclude il periodo di 'ospitalità' dei materiali trattati dalla Capitale – ha detto Zingaretti –. Gli accordi con altre società li deve fare Ama, soprattutto se fuori dal Lazio. Allo stato attuale a noi non è stato comunicato ancora che sia stato sottoscritto alcun accordo con altre società”. “Abbiamo scritto a tutte le società del Lazio per verificare la possibilità di aumentare la quantità di materiale già trasferito", ha aggiunto Zingaretti. A chi gli chiedeva se si metterà al telefono per contattare il presidente dell' Emilia Romagna, il governatore ha risposto: "Qualora Ama dovesse individuare un attore privato per sottoscrivere un accordo noi faremo di tutto perché questo accordo venga sottoscritto. Ma non esiste alcun accordo tra Ama e società italiane né tanto meno dell'Emilia Romagna". (segue) (xcol2)