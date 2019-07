Rifiuti Roma: Zingaretti, accordi extra Regione li deve fare Ama (2)

- Quindi, in merito agli accordi extraregionali o internazionali, Zingaretti ha ribadito che "dipende dalla società Ama che deve individuare, se lo riterrà utile e opportuno, società fuori dal Lazio con i quali stipulare accordi e su quello poi successivamente costruire gli accordi istituzionali tra Regione e Regione. Allo stato attuale non c'è stato comunicato alcun accordo per trattare o conferire i rifiuti di Roma. Poi, invece, i contratti extra regionali dipendono da ipotesi d'accordo che deve stipulare la società gestore del servizio. Trovato l'accordo tra società, c'è poi una dimensione politica che deve portare addirittura le due giunte regionali all'approvazione della delibera che accetta l'accordo. Se ci dovesse essere un accordo ci attiveremo con la Regione interessata". Infine, Zingaretti ha tenuto a ringraziare "tutti quei sindaci, quegli amministratori, quei cittadini dei territori del Lazio che da anni ospitano e ricevono i rifiuti della Capitale". (xcol2)