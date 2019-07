Rifiuti Roma: Fassina (SpR), ad Ama serve piano industriale, bene impegno vertici in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Ama, azienda municipalizzata per i rifiuti di Roma, serve un piano industriale. E' quanto sostiene Stefano Fassina consigliere capitolino di Sinistra per Roma che in una nota dichiara: "Roma ha disperatamente bisogno di un piano industriale per la chiusura del ciclo dei rifiuti. È compito di chi amministra la Capitale, non soltanto dei vertici di Ama. In commissione trasparenza, ho apprezzato la serietà e la professionalità del presidente Longoni e del consigliere Ranieri nel riconoscimento dell’assenza ancora oggi di un piano industriale adeguato per Ama e per il ciclo dei rifiuti con ambiziosi obiettivi di differenziato, riciclo, recupero e riuso". "I tempi indicati per la presentazione, ossia inizio autunno, - prosegue Fassina - sono indispensabili per avere non le favole raccontateci al Consiglio comunale straordinario di Gennaio scorso, ma un crono-programma caratterizzato da previsioni tecniche, economiche e finanziarie. Dopo 3 anni di instabilità e improvvisazioni, Roma non può permettersi di perdere altro tempo. Di fronte a un piano industriale adeguato dovrebbe impegnarsi tutta l’assemblea capitolina". (Com)